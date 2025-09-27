Moda başkentlerinde Türk çıkarması

New York'un ardından moda haftaları serüveni önce Londra ardından Milano ile sürüyor. Bu heyecanlı süreç Paris ile son bulacak biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftadan bu yan da bu önemli moda başkentlerinde önce defile yapan Türk kökenli tasarımcılar ardından da önemli moda evlerinin koleksiyon tanıtımlarına katılan Türk ünlü isimler dünyanın önde gelen moda yayınlarının dikkatini çekti.

Erdem Moralıoğlu, Türk kökenli son yılların en önemli moda tasarımcısı. Londra Moda Haftası'nda tanıttığı her koleksiyon çok konuşuluyor. Başta İngiliz kraliyet ailesi üyeleri olmak üzere dünyanın önde gelen ünlüleri Erdem koleksiyonundan parçalar giyiyor. Sonuç olarak Erdem'in 2026 ilkbahar-yaz koleksiyonunda tarihsel göndermelerle örülü güçlü bir görsel anlatı kurarak izleyicileri gizem ve romantizmin buluştuğu bir atmosfere taşıdı. Fransız sürrealist ve medyum Helene Smith'ten ilham alan tasarımcı, British Museum'un görkemli sütunları altında tarih, sanat ve moda arasında güçlü bağlar kurdu

Türkiye'den moda dünyasına adım atıp tüm dünyada ismini duyurmayı başaran nadir isimlerden biri kesinlikle Dilara Fındıkoğlu. Fındıkoğlu Londra'da düzenlediği defilede, gotik alt kültürün keskin estetiğini çağdaş feminist bir perspektifle harmanladı ve moda sahnesinde tartışmasız bir iz bıraktı. Barbican'da gerçekleşen gösteri öncesi uzun bekleyiş, 1990'lardaki Alexander McQueen defilelerini anımsatan bir heyecan yarattı ve bu atmosfer, Fındıkoğlu'nun tasarımlarının sertliğine uygun bir dramatik zemin oluşturdu. Naomi Campbell'ın siyah korseli ve uzun maksi detaylı görünümü, defilenin doruk anlarından biri oldu. Tasarımcının kendi Türk mirasından beslenen gümüş maskeler ve metal aksesuarlar, koleksiyona kişisel ve kültürel bir katman ekledi.

Türk moda markası Barrus, aromaterapi alanında öncü Art de Huile ile işbirliği yaparak 7 Hills / 7 Heals koleksiyonunu moda haftası kapsamında görkemli bir defileyle tanıttı. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinden esinlenen koleksiyon, hem modaseverlerde hem de İngiliz kraliyet çevrelerinde büyük ilgi gördü. Defilenin en yenilikçi detayları arasında, adım attıkça koku yayan nanoteknolojik eşarplar ve ışığa göre ton değiştiren kumaşlar yer aldı. Yüzde 100 organik dokumalar üzerine yerleştirilen mikro kapsüller, izleyicilere eşsiz bir aromaterapi deneyimi sundu. UV ışık altında renk değiştiren tasarımlar ise modayla teknolojinin büyüleyici bir birlikteliğini gözler önüne serdi.

Demet Özdemir Londra Moda Haftası'nda, İngiliz lüks moda markası Burberry'nin defilesine katıldı. Koleksiyondan bir tasarım giyen Özdemir, markanın Daniel Lee kreatif direktörlüğünde yaratılan koleksiyonu dikkatle takip eden Özdemir'in tercih ettiği kombinler sosyal medyada da çok paylaşıldı.

Londra'nın ardından Milano'da başlayan moda haftasında Türk moda tasarımcılarının henüz koleksiyonlarını görmüyoruz. Ancak lüks moda markalarının Türk misafirleri çok konuşuluyor. Oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano Moda Haftası'na katıldı. Ve Boss markasının defilesini takip etti. Erçel'in gri-beyaz tonlardaki takımıyla dikkat çeken Erçel kadar ablasının da kombini çok konuşuldu.



BU SEFER MUTFAK KOLEKSİYONU HAZIRLADI

ÜNLÜ moda tasarımcısı Jonathan Anderson, gardırabonuzun ardından şimdi de mutfaklarınıza girmek istiyor. Bir yandan kendi ismini taşıyan J. W. Anderson markası için koleksiyon hazırlayan bir yandan Dior modaevinin kreatif direktörü olan hatta en son Uniqlo için bir kapsül koleksiyon hazırlayan Anderson, şimdi de farklı bakış açısını mutfaklara taşıyor. Seramik markası Wedgwood ile anlaşan 41yaşındaki Anderson, Antik Yunan mutfak eşyalarından ilham alan özel bir koleksiyona imza attı.





SPOR DÜNYASINI ELE GEÇİRDİ

Kim Kardashian için her şeyi diyebilirsiniz ama iyi bir yatırımcı olduğu gerçeğini asla yadsıyamazsınız. Ailesinde ilk mağazayı açan, ilk markalarla iş birliği yapan, ilk parfüm koleksiyonu ardından da ilk kozmetik koleksiyonu çıkartan biliyorsunuz Kim Kardashian oldu. Yine de Kardashian'ın spor giyime adım atıp da dev markaları kenara itebileceğini kimse tahmin etmiyordu. Kardashian'ın markası Skims her geçen gün daha da başarılı olmuş durumda. Bunun son örneğiyse Nike ile yaptığı kapsül koleksiyon. Koleksiyon satışa çıktığı ilk gün tükendi. 58 parçadan oluşan NikeSKIMS koleksiyonu, 50 sporcunun yer aldığı bir reklam filmiyle tanıtıldı.



3 BİN $'A DERİ TAÇ

Lüks markalarının piyasaya çıkardığı ürünlerin tabir-i caizse 'garipliklerinin' sonu gelmiyor. Lüks moda markası Bottega Veneta da bu konudaki iddiasını geçtiğimiz günlerde bir deri tacı piyasaya çıkararak gösterdi. Yaklaşık 3 bin dolar yani yaklaşık 120 bin lira! Bu ürünü kim satın alır, Türkiye'den de satın alan olur mu bilmiyorum ama cidden lüks dünyasının sınırsız tasarımları daha uzun süre hafızalarımıza kazınacağa benziyor.



EN İDDİALI ÇANTA KOLEKSİYONU ONDA

Rihanna'nın çocuklarının babası, uzatmalı nişanlısı, moda dünyasının duayeni ASAP Rocky'nin müzik dünyasındaki iddiası çok uzun zamandır gündeme bile gelmiyor. Rap'çi markalarla yaptığı koleksiyonlarla, marka yüzü olduğu markalarla ve en çok da giyim tarzıyla sürekli olarak medyanın gündeminde. Yaklaşık 20 milyon dolarlık kişisel serveti olan Rocky'nin en çok konuşulan aksesuvarlarıysa aslında biz kadınları kıskançlıktan çıldırtacak kadar iddialı olan çanta koleksiyonu! Her bir çantası 15 bin doların üzerinde olan yani yaklaşık 622 bin lira olan Rocky özellikle Bottega Veneta, Goyard ve Hermes'ten limitli sayıda üretilen çantaları tercih ediyor.