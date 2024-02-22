Moskova’da Burak Özçivit sevgisi: Onu görmek için 16 bin TL verdiler

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tüm dünyada hayranları var. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Özçivit, bu kez 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'daydı. Ünlü oyuncunun bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı.HABERE göre etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Özçivit'in hayranlarıyla buluşmasını da kapsayan 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin ise tamamı satıldı. Bu arada Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler 'Esmer Kız' şarkısını söyleyip ona jest yaptı.ATV dizisi Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan bölümüyle yine zirvedeydi. Osman Bey'in büyük düşmanı Taceddin Noyan'ın cezasını kestiği bölüm soluksuz izlendi. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,89 reyting ve 19,48 izlenme payı, AB'de 5,88 reyting ve yüzde 16,17 izlenme payı 20+ABC1'de ise 7,13 reyting ve 17,01 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.