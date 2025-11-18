Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sanat Müziği'nin büyük ismi Muazzez Abacı dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verildi.Annesi Muazzez Abacı'nın ölümünü beklemediklerini ifade eden kızı Aslı Abacı, duygularını şöyle anlattı:"Acı bir kayıp, çok büyük bir kayıp. Hem var hem yok gibi. Annemi Ankara'ya getirdiğim için çok mutluyum. Türkiye'de olduğumuza çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok seveni var. Hepimiz özleyeceğiz. Annem artık size burada emanet. Ben de gelip gidip ziyaret edeceğim. Annemle son 2 gün durumu biraz ağırlaştığı için pek konuşma durumumuz olmadı. Ama 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk."