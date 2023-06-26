Muazzez Ersoy’a 18 bin kişilik dev orkestra

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, bu yıl 87'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bergama Kermesi Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahneye çıktı. Düzenlenen etkinlikte 18 bin kişi konser alanına koştu. Usta sanatçı, unutulmaz şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.'Artık Sevmeyeceğim', 'Kahverengi Gözlerine' adlı şarkılarının yanı sıra, türküler ve oyun havalarına kadar renkli bir repertuvarla hayranlarının karşısına çıkan Ersoy, şarkılarını alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Hareketli sahne şovuyla dikkat çeken Ersoy, 2,5 saat boyunca yerinde durmadı. Ünlü şarkıcı, sevenlerini kırmayarak konserini uzattı ve keyifli bir geceye imza attı.