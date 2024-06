Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten muhteşem sezon finali

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert önceki gün sezon finali yaptı. Müge Anlı ve ekibi, 16 sezon boyunca 230 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu 'Pati Buldular' projesiyle 738'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Anlı duygularını, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım" diyerek paylaştı.