Mutfak Bahane’de kızgın yağlar, bilezikler havada uçuştu

Hafta içi her gün 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor. Seda ile birlikte yaptığı konuşmaların ortaya çıkmasıyla Gülay yarışmayı bırakmak zorunda kaldı. Görüntüleri izleyen Levent, eşi ve annesini de alarak yarışmadan çekildi.Öte yandan yemeğini yetiştirmeye çalışan Seda sürenin azalmasıyla panikleyince Derya Taşbaşı'nın kızgın yağ ile yanmasına sebep oldu.Seda ve Gamze arasındaki rekabet iddialaşmaya kadar gitti. İki gelin Harun'un puanlaması üzerinden iddiaya girdi. İddiayı kaybeden gelin hafta finalini kazanması halinde 15 bileziği rakibine verecekti. Seda hem iddiayı kaybetti hem de bilezikleri kazandı.