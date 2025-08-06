Nevşehir’de Uğur Işılak rüzgarı

Uğur Işılak, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne katıldı. Sanatçı, Göreme Festival Alanı'nda sahneye çıktı. 1.5 saati aşkın süre kaldığı sahnede meydan hıncahınç doluydu. Sevilen türkülerinden "Eski Tadım Yok Artık" Akıp Gider Yıllar ve "Vay Aklıma" gibi eserlerin yanı sıra Aşık Veysel'in eserlerini de seslendiren sanatçıya hep bir ağızdan eşlik edildi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Işılak, şunları söyledi: "Birçok kez Kültür Yolu Festivali'ne katıldım. Vatandaşla en güzel şekilde buluşmanın en iyi araçlarından biri. Bugün burada olmak heyecan verici, unutulmaz bir akşam oldu."