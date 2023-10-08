‘Nikah masasına her an oturabilirim’

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Şişli'de yer alan bir mekanda sahneye çıktı. Tatlıses'i izleyenler arasında ünlü sanatçı Muazzez Ersoy da vardı. Ersoy, konserinden çıkar çıkmaz Tatlıses'i dinlemeye gitti.Gecenin ilerleyen dakikalarında Tatlıses, Ersoy'u sahneye davet etti. İkili, 'Yeşil Ördek', 'Sevda Yüklü Kervanlar', 'Urfalıyam Ezelden' ve 'Bir Fincan Kahve Olsam' şarkılarını birlikte seslendirdi. Öte yandan Tatlıses, oyuncu Mehmet Ali Erbil'in önümüzdeki günlerde sevgilisiyle evlenecek olması hakkında da yorum yaptı. Sanatçı, "Mehmet Ali Erbil benden önce evlenecek olursa yakarım onu. Her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim" diyerek gecenin bombasını patlattı.