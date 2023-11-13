O ceket 8.7 milyona satıldı

Amerıkalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik deri ceketi, Londra'da açık artırmaya çıktı. Jackson'ın ceketi rekor fiyata alıcı buldu. Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.Jackson'ın 1984'te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak üretilen kostümü 306 bin dolara yani yaklaşık 8 milyon 700 bin liraya satıldı. Açık artırmayla satılan eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.