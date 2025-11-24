O kaşlar çim adam gibi uzar

Son dönemde kadınlar arasında kaş ektirme modası revaçta! Dünyaca ünlü yıldızlar Sofia Vergara ve Cara Delevingne'nin ardından Pınar Altuğ da kaş estetiği yaptırdı.

Herkesin konuştuğu ve tartıştığı bu konuyla ilgili Özge Özel kadınları bekleyen tehlikeyi açıkladı:

"Kaş ekimi, saç diplerinden alınan kıllarla yapılıyor. Bu kıllar saç gibi hızlı uzuyor ve ortaya çim adam gibi bir görüntü çıkıyor. Kaşlar çabuk uzadığı için elinizde sürekli makasla gezmeniz lazım. Ben böyle bir şey tercih etmem. Tercih edenler de rahatsız!"