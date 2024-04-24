O listeye giren 3 Türk filmi

2024'ün başından bu yana gösterime giren filmler arasında en yüksek hasılatı elde eden ilk 100 film arasında 3 Türk filmi de bulunuyor. 'Lohusa', 'Kolpaçino 4 4'lük' ve '3391 Kilometre', hasılatlarıyla küresel ölçekte ilk 100 arasında yer aldı.2 milyon 218 bin kişinin izlediği 'Lohusa'; 8 milyon dolar hasılatla 48'inci sırada, 2 milyon 100 bin kişinin seyrettiği 'Kolpaçino 4 4'lük'; 7 milyon 445 bin dolar hasılatla 54'üncü sırada, 921 bin kişiye ulaşan '3391 Kilometre' ise 3 milyon 506 bin dolarlık hasılatla 85'inci sırada yer alıyor.