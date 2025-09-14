‘O şarkı vicdani bir sorumluluktu’

Sanatçı Murat Kekilli, işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı müziğiyle dünyaya duyurmaya çalışıyor. Kekilli, konserlerinde on binlerce kişinin ezbere söylediği "Yıkılasın İsrail" şarkısının hikâyesini, zulme karşı tepkisini'a anlattı...Şarkının sözlerinin Necip Fazıl'ın sözleri olduğu söyleniyor ama kitaplarında bu kayda rastlanmadı. Onun tarzı olarak düşünülmüş, biz de öyle biliyoruz. Bu dörtlüğü bestelemem 10 seneden fazla zamanımı aldı. İsrail, bin 500 insanı katletmişti. Dünya neden sessiz diye sorguladım. Birleşmiş Milletler'den de ses çıkmıyordu. Şaşkınlıkla birdenbire sorumluluk almaya karar verdim ve bu böyle olmaz dedim. İHH'nin Suriye'nin kuzeyinde Azez bölgesinde düzenlediği çocuk şenliğinde konser verdim. Dörtlüğü seslendirdim. Bana İHH Gönüllüsü Hamza Er, 'Niye devamını yazmadın?" diye sordu. "Devamı yok şiirin" dedim. "Ben yazsam, besteler misin?" dedi. Böyle bir eser ortaya çıktı.Gazze'de soykırım olunca aranjörüme, vicdani sorumluluk hissediyorum. İnsanlar üç maymunu oynuyor, biz öyle yapamayız, ölüm var, onlar canımız, ciğerimiz. Empati yapmazsak nasıl insan olacağız, girelim stüdyoya, şunu yapalım dedim. Yıkılasın İsrail'in bestesini çok sert bulanlar oldu. Daha da sertleşmemiz gerekiyor çünkü İsrail anlamıyor.Öyle büyük bir kitle sahiplendi ki, herkes bu şarkıyı yaptığım için bana dua etmeye başladı. Toplumun tabanında çok karşılık buldu. Hayranı olduğum müzisyen Roger Water, Hollywood yıldızı Mark Ruffalo gibi dünya çapında sanatta, müzikte, sinemada birçok isim çıkmaya başladı. Acayip mutlu oldum. Bu işin Müslümanı, Yahudisi, Rumu yokmuş. Celtic takımı ile İskoçların desteğini görünce gurur duydum. O insanları gördükçe helal olsun aslanım diyorum.On binlerce insan konsere geliyor ve şarkıyı ezbere söylüyor. Bu kadar karşılığı olacağını ummazdım. Aşk şarkısı değil ama insani sorumluluk da bir aşktır. Çoğu kişi bana şunu söyledi: "Bugün siz bir halk ozanısınız. Barış Manço, Neşet Ertaş yaşıyor olsaydı sizin yaptığınızı yapardı." Acayip onore ettiler.Türkiye kadar Gazze'ye yardım eden yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz tüm gücümüzle oradayız' dedi. Ben de 'helal olsun' dedim. Sadece Cumhurbaşkanımız değil, İspanya Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Venezuela Başkanı, Şili Başkanı ve daha birçok devlet başkanının, daha öncelikli bir konu olmadığını söylemeleri dünya barışı açısından o kadar önemli ki."İsrail iyi niyetten anlamıyor, bunu anladık. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra kitaplarını okudum, o şöyle demiş: 'İsrail hiçbir şeyden anlamaz, sadece güçten anlar!' Ama dünya bir araya gelip bir güç sergileyemedi. O gücün oluşmasına müsaade etmiyorlar. Filistinliler özgür kalana kadar direnişi, boykotu diri tutmamız gerekiyor."