Öğrenciler Gazze’deki zulmü protesto etti

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ana sanat dalı öğrencileri, Gazze'deki zulme karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla tarihi bir protesto konserine imza attı. Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın yönetiminde gerçekleştirilen bu konser; Türk müziğinin derinliklerinden gelen ezgilerle Filistin'in sesi olmayı amaçladı. Konserin finalinde, Gazze ve Filistin'e adanmış özel besteler seslendiren öğrenciler, sahnede anlamlı bir mesaj verdi. İzleyicilerin duygusal anlar yaşadığı konserin sonunda, öğrenciler özel olarak hazırlanan pankartlarla Gazze'ye desteklerini dile getirdi. Ayrıca, ebru sanatının ustası Hikmet Barutçugil'in hazırladığı Filistin rozetlerini takarak da dayanışma gösterdiler. Bu anlamlı etkinliğe katılanlar arasında Rektör Bülent Zülfikar, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Valisi'nin eşi Gülden Gül, iş kadını Reyhan Kalyoncu da vardı.