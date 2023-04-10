Okan Karacan beni fenomenlerle aldattı sahte hesaplarla taciz etti

Eski sunucu Okan Karacan, 3 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu şirkete girmeye çalışınca taraflar arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine taraflar karakolluk oldu. Karacan, alacaklarını tahsil edemediği gibi darp edildiğini de iddia etti.GÜNAYDIN, ünlü çiftin arasında geçen tartışmanın detaylarına ulaştı. Kadıoğlu, 29 Mart günü Karacan'ın şirketinin önüne gelerek durmaksızın kornaya basıp ardından 'Allah belanı versin ananı s...., o....u' şeklinde hakaretler savurduğunu anlattı.Karacan'ın şirkete girmeye çalıştığını ancak çalışanların kendisini engellediği, Ali Osman G.'ye ve eski futbolcu Mesut Kumcuoğlu'na saldırdığı anlatıldı. Kadıoğlu, eski eşinin "Kimlerle birlikte olduğunu biliyorum" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Ayrıca, Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında fenomen B.C.'nin de olduğunu, hatta kendisine gönderdiği paraların dekontlarının mevcut olduğunu iddia etti. Ayrıca madde bağımlılığından dolayı evliliğinin bittiğini ve Karacan'ın çocuklarına iyi bir baba profili oluşturmadığını ifade eden Kadıoğlu, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.Yaşanan tartışmanın ardından Okan Karacan hakkında tekrar uzaklaştırma kararı aldığını belirten Zeynep Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medyada sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, 'Tanışabilir miyiz?' şeklinde mesajlar atarak tuzağa düşürmeye çalıştığını belirtti.