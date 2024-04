Oktay’ı sevmeyene Allah günah yazar!

Arzu karakteri ile diziye dâhil oldum. Girdiğim en güzel setlerden biri.Ali Abiyle daha önceden tanışıyoruz, birlikte sahnemiz yok ama onunla aynı işin içinde beraber olmak çok kıymetli. Oktay Kaynarca zaten hepimizin beğendiği oyuncu. Ebru Özkan da en beğendiğim kadın oyunculardan biri. Bu kadar kıymetli isimlerle bir arada olmak çok önemli. Bir de iyi insan olduklarını öğrenip arkadaşlık kurunca tadından yenmez bir hal alıyor set ortamı.Aşk benim hayatımda öncelikli bir konu değil. Bir sürü önemli konu varken dert edilecek bir şey olmamalı. Aşk konuşulmasından sıkılıyorum. Aşk acısı çekenler olunca da sinirleniyorum. Ne lüzum var var diye düşünüyorum. Gelir geçer duygulara önem vermiyorum. Gerçek sevgi benim için daha önemli. Aşk kıymet verilecek bir şey değil. Ben her şeyi uçlarda yaşayan biriyim. Heyecanım da üzüntüm de yüksek. Her şeyi aşırı yaparım ortası olan stabil bir kız değilim. Ama duygularımı iyi yönetebiliyorum. Oyunculukta da gerçekçiyim. Tokat sahnelerinde de atarım, mış gibi yapamam.2012'den beri oyunculuk yapıyorum. Kötü karakter oynadığımda sadece onu yapıyormuşum gibi düşünülüyor. Biz kötü izlemeyi seviyoruz. İyi yazılınca da kötü karakterler öne çıkıyor. Komedi en sevdiğim şey, dramdan daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama öyle bir fırsat gelmedi. Para kaygısı gütmeden yapıyorum bu işi. Varoluş sebebim oyunculuk.1985-2022 eğitmenlik yaptım. Son 3 senedir devam etmiyorum. Mustafa Şevki Doğan asker arkadaşım.Erkan Can, Hüseyin Soysalan gibi abileri izleyip oynama hayali kurduğum isimlerle bu dizide rol aldım. Mutluluk kaynağı. Gençlerden de pek çok şey öğreniyoruz. Ferah bir ekiple çalışıyoruz. Oktay'ın yaradılışından kaynaklı bir şeytan tüyü var. Sevmezsen Allah günah yazıyor mesela.Kurban benim de sevdiğim bir adam. İzleyicilerden olumlu yorumlar alıyoruz. İyi yazılıyor karakter.Ben aslında müzik öğretmeniyim. Keman okudum. Piyano da çalıyorum. Ama piyanist değilim. Çok iyi dosttur yol arkadaşıdır çalgı. Her şey 5 yaşında mandolinle başladı. Karslıyız biz. Babam Köy Enstitüleri mezunu. Oradan aldığı eğitimle beni iyi yetiştirdi. Müzik bilir, edebiyat bilir, demir büker, veterinerlik bilir. Babacım rahmetli sanatsal davranışlar konusunda öncülük etti. 1985'te mezun oldum. 1988'de Devlet Çok Sesli Korosu'na girdim bas bariton olarak. 2017'ye kadar çalıştım. Bir sinema filmi için İstanbul'a geldim sonra gidemedim. 6 yıldır buradayım. Ankara'yı çok severim.Sinema filmi için Finlandiya'ya gidiyorum. Kültürel farklılıklarımız var, çok değişikler. Erol Mintaş'ın filmi. Herkes Finli bir ikimiz Türk'üz. Kalbini ve aklını ötekine açarsan çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum.'Anons' filmi Venedik'ten ödül alınca sinemacılar çok ilgilendi benimle. 5 yılda 29 film çektim.Orhan Kılıç ile ilk defa bu oyunda tanıştık. Cumhuriyetin ilk yıllarında geçen bir oyun. Türk kadınlarının sahneye yeni yeni çıktığı zamanlar. Ben de ilk kadın tiyatro oyuncusunu canlandırıyorum. Henüz iki oyun oynadık. Ayla Özkan'ın yazdığı oyun. Alican jönümüz, Murat Bey de tiyatro sahibini oynuyor.8 sene önce Almanya'dan Türkiye'ye tekrar geldim. Hep varım sadece magazinde yokum.Türkiye'ye gidip geliyordum üniversiteyi bitiremiyordum. Siyaset okuyup bitirip geldim. Bu mesleğimi çok seviyorum. Türkiye bana çok şey kattı. Ayaklarımın üzerinde durmayı burada öğrendim. Esas mesleğim modellik. Ama sunuculuk ve oyunculuk Türkiye sayesinde hayatıma girdi. Ben hep Türk kültürüyle büyüdüm Almanya'da.4 ismim var. Karar veremedikleri için 4 isim koymuşlar.Wilma Elles ile Meryem Uzerli'yi çok beğeniyorum. Meryem'le hiç tanışmadık ama Wilma'yı çok seviyorum. Bazı roller bir ona gidiyor bir bana. Wilma tam alman olarak Türkçeyi çok iyi öğrendi. Onu tebrik ediyorum. Başarılı buluyorum. Ben ayak uydurmakta zorlanmıştım.Londra'da yaşıyorum. Sahne ismim Edda. 5 senedir orada birçok şey yaptım. Profesyonel olarak Türkiye'de başladım. İlk single'ım Aşk. Benim ilk şarkım. Kendi yazdığım şarkıları okumayı çok istiyorum. Müzikle uzun süredir ilgileniyorum ama yazmaya 2 senedir başladım. Yaptığım ürettiğim şeyi sergilemek ve sunmakla iki sene önce tanıştığım için yazmaya ağırlık verdim. Şu an 25 şarkım var. 10 Mayıs'ta da ikinci şarkım gelecek.Psikoloji mezunuyum. Psikolog değilim. Şu an müzikle devam etmeyi düşünüyorum.Zonguldaklıyım. Profesyonel basketbolcuyum. Babam da basketbolcu. Antrenörümüz oldu. Türkiye ikincisi olduk. 12 yaşında Antalya'da uzun süre basket oynadım. Ya topçu ya popçu dediler, ben de popu seçtim.Rol Kapanı adlı oyunumuz sahneye koyduk. Zenne'yi oynuyorum. Bir kadın oyuncu dâhil olunca ekibe, onunla çatışmaya giriyor rolünü kaptıracak diye. Turneler yağacağız. Şebnem'i hiç tanımıyordum. Alman disiplini var. Beni şaşırttı gerçekten.Oyuncu olarak bana ne yapılmasını söylemelerinden hoşlanmam. Setlerde bunun çok kavgasını yapmışımdır. Bana bir rol teslim ediyorsan bana güveneceksin. Türkiye'de oyuncu yöneten yönetmen çok az gördüm. Olay, oyuncuyu yönetebilmek. Bir sene asistanlık yapmış adam da 2 plan çeker önemli olan oyuncuları bir araya toplayıp kanalize etmek. Okumak ve oyuncuyla konuşabilmek önemli.2015'te oğlum Aras Almanca'yı öğrensin diye döndük. Çok da iyi kavradı. Pandemi başlayınca Türkiye'ye döndük. Kaş'a yerleştik. Oğlumun doğa içinde büyümesi çok önemli.Almanya'yla ilgili her şeyi takip ediyorum. 100 bin Euro'yu cebine koyan her Türk Türkiye'ye gelmek istiyor. Biz Akdeniz insanıyız. Yunanistan, İtalya, İspanya buralarda sorun yok. Kuzey Avrupa bizlik değil.O kadar iş yaptım, kendimle çelişkiye düşüyorum. İyi değilim diye. Çünkü sektör hep aynı isimler çevresinde dönüyor. Kimseye muhtaç değilim ama en güzel yaşımda çemberin dışında bırakılmak çok kötü bir şey. Benim gibi yüzlerce oyuncu var ama maalesef birkaç yapımcı yüzünden böyle devam ediyor. O çembere girebilmek için her şeyi yapacaklar var. Ben de Almanya'dan geldiğimde yan rol bile oynadım, buradayım diyebilmek için. En güzel yıllarımı yediler. Almanya'da yaptıklarımı görsünler. Bana iş vermiyorlar. İlla sizin gibi mi olmam lazım. Uymam mı lazım bu ortama.Zamanında bizim yüzümüz olacaksın diyen kanal müdürü bana beni niye hiç aramıyorsun, Kıvanç beni günde 10 defa arıyor kaşesini bana sorduruyor dedi. Bu işler böyle dönüyormuş, benim kafam bu tür şeylere çalışmıyor. Adını da vereyim, İrfan Şahin, başka bir işimi daha engelledi. Onun gibi birkaç kişi daha var, hiç umurumda değiller. Bu hayat bir döngü, yaptıkları kötülükler onlara geri gelecek. İnsanın hayallerini kırmak onları engellemeye çalışmak psikolojisini bozmak çok kötü şey.