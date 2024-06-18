‘Ölmeden seni bir kez göreyim oğlum’

Yeşilçam'ın kötü karakter oyuncusu olan Erol Taş'ın kızı Müjgan ile 1997'de evlenen Ferit Çiçekli'nin bir oğlu dünyaya geldi. Çiçekli oğluna Erdi ismini koydu. Ancak bir süre sonra kaynanası Elmas Taş ile arası bozuldu. Kaynanasının kendisini evden kovmasından sonra Çiçekli defalarca Erol Taş'ın evinin kapısına dayanıp eşini ve oğlunu görmek istedi ancak tüm kapılar yüzüne kapandı. Karakola başvuran Çiçekli, beş yıl sonra çocuğunu haftada bir görme şansı yakaladı. Ancak ilk görüşmede oğlunun onun yanında hiçbir şey yemediğini, babasının kendisini zehirleyeceği yönünde tembihlendiğini öğrendi. İkinci defa çocuğunu görmek istediğinde ise Elmas Taş'ın eşini ve oğlunu başka eve yerleştirdiğini, önce Şarköy'e, sonra İzmir'e, sonrasında ise Antalya'da akrabalarının yanına götürdüğünü tespit etti.Acılı baba 2005'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak evlat eylemi yaptı, "Oğlum gelmeden inmem, gerekirse atlarım" dedi. Çiçekli'yi Hülya Koçyiğit ikna etti ve köprüden indirdi. Günler sonra tekrar köprüye çıkan Çiçekli, "Erol Taş oğlumu getirmeden inmem" dedi. Taş, oğlunu köprüye getirip gösterdi. Ancak Erol Taş ve torunu, Çiçekli köprüden indikten sonra yine kayıplara karıştı.Artık gözyaşı dökmekten göz pınarının kuruduğunu belirten Ferit Çiçekli, şunları söyledi: "2024 yılı oldu. 27 yıldır benim tek isteğim oğlumu bulup sarılarak babalık duygusunu yaşamak. En son Avrupa ülkelerine ve oradan da Amerika'ya gittiğini öğrendim. ABD'ye kadar gidip aradım yine bulamadım. Telefon numarasına ulaştım bir tek, mesaj attım ancak o mesajdan sonra da engellendim. Oğlumu son bir defa görmeden gözlerimi kapatmak istemiyorum."