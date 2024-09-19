Ölüm tehdidi başını yaktı

Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli'nin (25) başı dertte! İddiaya göre Günyeli'yi, E.Ü. adlı kadınla mahkemelik yapan süreç, atılan maillerle başladı. Birçok mail alan kadın, Günyeli'nin İngilizce attığı bir mail sonrası şikayetçi oldu. Mailde Günyeli, Alaton ailesinin E.Ü.'yü öldürmek için birini tuttuğunu belirtip "Hoşçakal kız kardeşim! Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.Ölümle tehdit edilen E.Ü. mahkemeye başvurdu. Bakırköy Aile Mahkemesi, E.Ü.'nün şiddete uğraması ve uğrama tehlikesini göz önüne alarak tedbir talebini kabul etti. Efe Eros Günyeli'nin E.Ü.'ye karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme, aynı zamanda mağdur kadının bulunduğu konut, okul ve iş yerine yaklaşmamasına yönelik uzaklaştırma kararı verdi.Mahkeme, Efe Eros Günyeli'nin fiziki mesafesini koruma yükümlülüğünün yanı sıra, E.Ü.'yü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde de hüküm açıkladı. Tedbir kararlarının 3 ay süreyle geçerli sayılacağını belirten mahkeme, kararların ihlali halinde 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne zorlama hapsi uygulanabileceğini de hatırlattı.masına hükmetti