Ölümünün 11. yıldönümünde Müslüm baba plağı çıkartacağız

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Arabesk türü müzikle sayısız genci peşinden sürüklemiş ünlü isimlerle yaptığı düetler ile çok konuşulmuştu. Ölüm yıldönümünde Müslüm Gürses ile 35 yıllık dostluğu bulunan ve son 10 yıldır da yapımcısı olan Kadırga Müzik'in sahibi Yusuf Ziya Oran ile konuştum.Müslüm Gürses'in, ölmeden önce tamamladığı halk müziği albümü ve son albümü olan 'Ervah-ı Ezelden- Veda'nın yapımcısı Yusuf Ziya Oran, önümüzdeki günlerde albümün plak versiyonunu çıkaracaklarını söyledi. Sevenleri tarafından Müslüm Baba'nın hâlâ yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen Oran, "Müslüm Baba'yı ne bizler ne de sevenleri unutmadı.O kadar istek geliyor ki bizde 'Ervah-ı Ezelden-Veda'nın plağını çıkaracağız" dedi. Kendisi gibi sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Müslüm Gürses ile ilgili hastane sürecinin başlarında yaptığı konuşmayı da aktaran Ziya Oran, "Galatasaray'ı çok sever ve sıkı takip ederdi Müslüm Baba... Beraber çok sıkı futbol muhabbetleri yapardık. Müslüm Baba hayatını kaybetmesiydi hastane sonrasında marş niteliği olacak tribünlerde söylenecek güzel bir Galatasaray şarkısı yapacaktık. Ama maalesef olmadı" dedi.