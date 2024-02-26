Önce Mısır’da sergi sonra İspanya’da maç

Dilan Çıtak, hafta sonunu yurt dışında geçirdi. Şarkıcı, önce Mısır'da gerçekleşen dünyaca ünlü markaların ve tasarımcıların ev sahipliği yaptığı moda sergisine katıldı. Daha sonra İspanya'ya geçerek Almeria- Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izledi. Almeria takımının sahibi Suudi Arabistanlı Turki Alalshikh'in misafiri olarak İspanya'ya giden şarkıcı, maçtan önce şehri gezdi. Şarkıcı, Alalshikh'in locasında izlediği maçta ise hop oturup hop kalktı. 2-2 biten Almeria- Atletico Madrid maçından sonra Çıtak, Türkiye'ye döndü.