’Örgüt değiliz, sosyal medya kitlem sayesinde kazandım’

Eşi Engin Polat ve aile üyeleriyle birlikte haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifadenin detaylarınaulaştı...İfadesinde ilk olarak 2007'de çalışmaya başladığını, aynı yıl evlendiğini belirten Polat, 2014'den sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladığını, o zamanki aylık gelirinin 7-10 bin lira olduğunu, ünlülerin fotoğrafçılığını yapınca sosyal medyada tanındığını anlattı. Polat, daha sonra güzellik merkezi açtığını, sermayesini hatırlamadığını, firmasının aylık gelirini bilmediğini, bu işlerle eşinin ilgilendiğini söyledi.MASAK tarafından tespit edilen banka hareketlerini hatırlamadığını belirten Polat, "Çok yoğun çalışıyor, yoğun talep görüyoruz. Şu anki dükkânımızda, sosyal medyada bir hikaye attığım an bile yüzlerce paket satılıyor. 24 saatlik hikayem 6 milyon görüntülenme alıyor. Dolayısıyla da birçok kadına ulaşabiliyorum. Bundan ötürü de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden kazancım olmaktadır" dedi.Çalışanı Burcu G. ile iş yerine polis geldiği gün konuşmaları ortaya çıkan Dilan Polat'ın çalışanına "WhatsApp konuşmalarını ve grupları silin" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Aralarında geçen konuşmada Polat "Magazinciler de geldi mi?" diye soruyor, çalışanı "Buradaki kadınların hepsi magazinci gibi" diyor. Polat çalışanından müşterilerin görüntü almasını engellemesini istiyor. Polat ifadesinde bu konu hakkında, "Whatsapp grubu bizim işlemlerle ilgili önce/sonra grubumuz. Orada benim ve müşterilerimizin fotoğraflarının olması sebebiyle endişe ettim" dedi.Avukat Ahmet Gün'ü çok tanımadığını söyleyen Polat, "3-4 kez gördüm, kendisine Seyhan Soylu'yla aramda olan husumet için dava vermiştim. O davada avukatlığımı üstlendi. Bundan ötürü kendisine ödeme yapmadım ama şirketten ödenmiş olabilir. Gün'ün şirketlerdeki rolünü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Dilan Polat ifadesini şu sözlerle bitirdi: "Biz çalışarak bu günlere geldik. Biz aileyiz örgüt değiliz. Sosyal medyada erişmiş olduğum takipçi kitlesi dolayısıyla ticaretimiz büyüdü ve bu günlere geldi. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı. Üstümüze sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim yasaldır. Beni seven milyonlar var. Herhangi bir kampanya yaptığım zaman şubelerim ve kendi merkezimde iğne atacak yer olmuyor. Bir açılışa gittiğimde bile bütün sokaklar sevenlerimle doluyor, fotoğraf çektirmekten yemek bile yiyemiyorum. Deprem zamanında da deprem bölgelerine binlerce yardım yaptım.Üzerine kayıtlı bir mal varlığı olup olmadığını bilmediğini belirten Polat; Güzellik Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin üzerine kayıtlı olduğunu ve ortağı bulunmadığını, geçmişte ise Dionseps adlı firmada Nez Demir ile ortak olduklarını ama ortaklığın devam etmediğini söyledi. Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi Şirketi'ne ait 16, kendisine ait ise 12 tane mal varlığı olduğunu bilmediğini, sadece Çekmeköy'deki evi hakkında bilgisi olduğunu dile getirdi.