Orhan Bey Bizans İmparatoruyla karşı karşıya geldi

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada dizi boyunca Türkiye gündeminin ilk 3 sırasında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de sosyal medya gündeminin üst sıralarında yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. 6.bölümde; bir süredir Malhun Hatun tarafından evlendirilmek istenen Fatma Hatun ve Halime Hatun'a görücüler geldi. Durumu fark eden Nilüfer Hatun, kızların evlenmek istemediğini bir kez daha Malhun Hatun'a hatırlattı. Tebdil-i kıyafetle pazar yerini teftişe çıkan Orhan Bey, pazarda istifçilik yapan bir tüccar olduğunu öğrendi. Tezgâhın yerini bizzat gidip inceleyen Orhan Bey, durumu kendi gözleriyle gördükten sonra ahlaksız tüccarın cezasının verilmesi için onu Kadı Efendi'nin huzuruna gönderdi. İmparator'un daveti üzerine Armodies'e giden Orhan Bey, burada Bizans İmparatoru'yla buluştu.