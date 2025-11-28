‘Orhan Bey’ posta oturdu izleyici ekrana kilitlendi

ATV dizisi 'Kuruluş Orhan', beşinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu. Ak Sakallılarla yaptığı görüşmeden sonra toy toplanmasını isteyen Osman Bey, beyleri dinledikten sonra kararını açıkladı: "Düşümü düşü bilen; postu değil yurdu düşünen Orhan Bey'dir" diyen Osman Bey mührü Orhan Bey'e teslim etti.

Orhan Bey'in planıyla Abdurrahman ve Kan Turalı önderliğinde Yarhisar'a yürüyen alplar kalenin içerisinde bir süre devam eden mücadelenin ardından İlhanlı askerlerine üstünlük kurdu ve kaleyi geri aldılar. Toyda Ertuğrul Gazi'nin mührünü babasından teslim alan ve posta çıkan Orhan Bey yeni döneme adımını attı. Nilüfer'in endişeli hali gözünden kaçmayan Orhan Bey, Nilüfer Hatun'la konuşarak durumun ne olduğunu öğrenmek istedi. Israrları sonucunda yeni bir evlat haberini alan Orhan Bey bir günde, ikinci kez müjde almış oldu.