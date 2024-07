Orhan Gencebay’ın gelini Seda Han kayınpederinin ceketlerini giyiyor

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gelini stiliyle adından söz ettiriyor desek yeridir. Gökhan Gencebay'ın eşi Seda Han genç yaşına rağmen tasarımlarıyla konuşuluyor. Dünyada trend olan ikinci el kıyafetleri değerlendirme akımına çarpıcı bir örnek sundu... Orhan Gencebay'ın kullandığı ceketleri, kendi stiline uygun şekilde dizayn eden Seda Han ile bu fikrin nasıl oluştuğunu konuştuk."Tasarımcıyım, aynı zamanda stil danışmanlığı yapıyorum" diyen Seda Han, sözlerine şöyle devam etti:"Eğitimlerimi London College Of Fashion ve London College Of Style okulunda tamamladım. Günlük stilimde geniş omuz ve ekstra vatkalı ceketleri kullanmayı seviyorum ve tabii ki gözüm hep Orhan Baba'mın ceketlerindeydi. Orhan Babama 'Sizin ceketlerinizden giymek istiyorum' dedim. Ceketlerin orijinalliğini bozmadan ufak dokunuşlarla kendime uyarlamak benim için inanılmaz gurur ve keyif verici.Orhan Babam giydiğimi gördüğünde çok mutlu oldu, çok beğendi. İnsanın kıyafetlerine bıraktığı enerjiye çok inanıyorum. Ve Orhan Babamın enerjisine sonsuz hayranım. Umarım her giydiğimde ondan bir parça işleniyordur ruhuma."Orhan Gencebay da gelinin tasarımlarını çok beğendiğini belirterek şunları söyledi: "Seda'mı çok seviyorum. O benim kızım. Kendisine daha önce hem katıldığım programlarda hem de günlük hayatta kullandığım ceketlerimden verdim. O çok güzel dizayn etti ceketleri. Onun üzerinde ceketlerimi görünce çok mutlu oluyorum. Böyle akıllı, başarılı bir kızım olduğu için çok mutluyum. İsterse ona daha fazla ceketimi de veririm. İstediği gibi dizayn edip kullansın diye."Sevim Emre ise Orhan Gencebay'ın ceketlerini gelininin üzerinde görünce çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok seviyorum onun giyim stilini. Orhan Bey'in ceketleri de ona çok yakıştı. Gelinime ben de giyim konusunda danışıyorum. O çok başarılı, çok da iyi yürekli. Çok şanslıyız böyle bir kızımız olduğu için. Sedacım isterse benim de kıyafetlerimi istediği gibi dizayn edebilir. Onun vizyonuna güvenim tam."