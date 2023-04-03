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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Ortadoğu’nun Paris’ıne hayran kaldı

Ortadoğu’nun Paris’ıne hayran kaldı
Genç oyuncu İpek Arkan, Beyrut'a tatile gitti. Ailesiyle kısa bir tatil yapan Arkan, Ortadoğu'nun Paris'i olarak bilinen Beyrut'ta çektirdiği pozları, sosyal medyada paylaştı. 4 gün boyunca Beiteddine Palace Sarayı'nı, özel arkeolojik kalıntılarıyla Beyrut Ulusal Müzesi'ni, milyarlarca yılda oluşmuş dev sarkıtlarıyla Jeita Mağarası'nı ve yüzlerce metre yüksekliğindeki Harissa bölgesini dolaşan oyuncu, "Benim için seyahat etmek; yeni kültürler öğrenmek, farklı insanlar tanımak ve bilinmeyen değerleri bilinir kılmak demektir. Beyrut bana bunları fazlasıyla verdi" dedi.
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Ortadoğu’nun Paris’ıne hayran kaldı
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