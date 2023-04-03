Ortadoğu’nun Paris’ıne hayran kaldı

Genç oyuncu İpek Arkan, Beyrut'a tatile gitti. Ailesiyle kısa bir tatil yapan Arkan, Ortadoğu'nun Paris'i olarak bilinen Beyrut'ta çektirdiği pozları, sosyal medyada paylaştı. 4 gün boyunca Beiteddine Palace Sarayı'nı, özel arkeolojik kalıntılarıyla Beyrut Ulusal Müzesi'ni, milyarlarca yılda oluşmuş dev sarkıtlarıyla Jeita Mağarası'nı ve yüzlerce metre yüksekliğindeki Harissa bölgesini dolaşan oyuncu, "Benim için seyahat etmek; yeni kültürler öğrenmek, farklı insanlar tanımak ve bilinmeyen değerleri bilinir kılmak demektir. Beyrut bana bunları fazlasıyla verdi" dedi.