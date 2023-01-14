Oscar’ın enerjisi bu evle bana da geçecek

Türk oyuncu Didem Erol uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Kariyerini bu ülkede devam ettirme kararı alan ve en son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde rol alan Erol, Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı.İnşaatçı ve müzik prodüktörlüğü yapan Nathan Cowles ile 2020 yılında evlenen Erol, geçtiğimiz 2022 yılının son günlerinde Ava Rose adını verdiği bebeğini kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı.Oyunculuğun yanında film yapımcılığı da yapan Erol, ailesiyle birlikte dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesinde yaşıyor. Ünlü oyuncu 10 milyon dolara satın aldıkları evle ilgili şöyle konuştu:"Geçen sene Ocak ayında Hilary Swank'in evini satın aldık. Mart ayında da taşındık. Ben geçen ay evimde hatıra olsun diye hamile çekimi yaptım. Evi satın alırken Hilary Swank ile de tanıştık. Hatta Million Dollar Baby'den kazandığı Oscar ödülünü rica edip tuttum, belki enerjisi bana da geçer dedim, güldü."Evdeki antikaların bazılarını da aldıklarını söyleyen Erol, "1900'lerin başında İngiltere'de bir yatılı okulda kullanılan 7.5 metre uzunluğunda bir yemek masası vardı. Onu da aldık" dedi.1928 yılında inşa edilen evde 6 yatak odası, 6 banyo, meyve ve sebze bahçeleri, yüzme havuzu, sinema odası bulunuyor.