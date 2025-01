Osman Bey, Poena/Halime’nin canını kurtardı

'Kuruluş Osman'ın 178'inci bölümünde; Ayşe'nin kendisine verdiği hançerle Ulugan'ın esaretinden kurtulan Osman Bey Moğol kampından bulduğu at ile hızlıca ormana doğru yol alırken Altuga tarafından atılan ok ile yaralanır. Yaralı şekilde ormana doğru yol alan Osman Bey'i, Sofia'dan aldığı talimatla öldürmek için ok ile nişan alan Poena/ Halime Moğol askerleri tarafından vurulur. Osman Bey, Poena/Halime'yi Moğollar tarafından öldüreceği sırada kurtarır. Osman Bey "Meryem senin ne işin burada ne edersin'' demesi üzerine Poena/Halime; ona yardım etmek için obadan kaçtığını söylerken Osman Bey tarafından yarası sarıldı. Osman Bey, Poena/Halime orman içinde ilerken Altuga ve nökörleri kan izlerini fark ederler. Mağaraya doğru hareket eden Osman Bey, Poena/Halime'nin durumunun iyi olmadığını görerek "dayan kızım dayan daha kuytu bir yer bulacağız yaralarına bakacağım" dediği sırada atı İltutan bir anda ortaya çıkması o'nu şaşırtır. Osman Bey "İltutan senin ne işin vardır burada bizi nasıl buldun" dediği sırada, Halime "Ben getirdim beyim ama ayrı düştük." Osman Bey şaşırır ve Halime'ye dönerek "Seni nasıl bindirdi sırtına huysuzluk etmedi" diye sorar. Birlikte mağaraya giren Osman Bey ve Halime, Altuga ve askerlerinden saklanırken Osman Bey Halime'nin yaralarını dağlayıp tedavi eder. Osman Bey ve Poena/Halime Moğol askerlerinden saklanabilecek mi? Birbirleri hakkında gerçeği bilmeden sığındıkları mağarada eski anıları hatırlayan, baba-kız gibi yakınlaşan Osman Bey ve Halime birbirlerini tanıyabilecekler mi? Osman Bey ve Poena/Halime, Altuga ve askerlerinden nasıl kurtulacaklar?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 178'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.