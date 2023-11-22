Kuruluş Osman'ın 137. Bölümünde Osman Bey ve Yakup Bey, evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargâhta aldılar. Kestel Tekfuru, Orhan Bey ve Mehmet Bey'in özgürlüğüne karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den kaleleri, hazineyi ve kendilerine vergi ödemelerini istedi.

OYUN KURDULAR

Yakup Bey; kaleleri teslim etme kararı alırken, Osman Bey ise bu karara karşı çıkarak bir oyun kurdu. Osman Bey, "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını koruyarak hem hedefi olan Kestel Kalesi'ni fethetmek hem de Orhan Bey ve Mehmet Bey'i almak için bir oyun kurdu. Kurulan oyuna göre, saraydaki hain Holofira'ymış gibi gösterilerek onu saraydan güvenli bir şekilde çıkardılar.

ESİR TUTULDUKLARI ZİNDANDAN KURTARILDI

Bu sayede Holofira'nın Kestel'e hâkimiyeti kullanılarak Osman Bey, Malhun Hatun ve alplar Kestel Kalesi'ne sızdı. Çeşitli işkencelere maruz kalan Orhan Bey ve Mehmet Bey, esir tutuldukları zindandan kurtarıldı.

Osman Bey ve Alplar Kestel Kalesi'ne sızdı! Orhan Bey ve Mehmet Bey işte böyle kurtarıldı

EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 137. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.