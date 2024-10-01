Osman Bey’in büyük kavgası... Türk beylerinden biat istiyor!

Kuruluş Osman'da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! İşte dizideki yeni gelişmeler… Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacak. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?Osman Bey'in uçlarda her geçen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.