Haberler Günaydın Haberleri Osman Bey’in büyük kavgası... Türk beylerinden biat istiyor!
Giriş Tarihi: 2.10.2024

Osman Bey’in büyük kavgası... Türk beylerinden biat istiyor!

Heyecanlı bekleyiş sona eriyor, ‘KURULUŞ OSMAN’ yeni hikayesi, yenilenen dünyası ve güçlü kadrosuyla bu akşam atv’de başlıyor! Devlet olan Osman Bey’in amacı, kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine bağlamak!

Osman Bey’in büyük kavgası... Türk beylerinden biat istiyor!
UÇLARDA FIRTINA KOPUYOR
Kuruluş Osman'da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! İşte dizideki yeni gelişmeler… Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacak. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?




TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN
Osman Bey'in uçlarda her geçen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Osman Bey’in büyük kavgası... Türk beylerinden biat istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA