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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Ozan’a benzeyecekse erkek çocuk isterim!

Ozan’a benzeyecekse erkek çocuk isterim!
OZAN Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ile önceki akşam Ankara'da bir mekanın açılışında sahne aldı. Sevgilisiyle sahne öncesi kameralar karşısına geçen Doğulu, "Ankara bizim için çok özel. İkinci memleketim" dedi. Dördüncü kez baba olmak ister misiniz?" sorusuna Doğulu, "Yeterince çocuğumuz var" derken Hera Aslan, "Ozan'a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa tabii ama şu an değil" dedi. Doğulu ise, "Ben erkek çocuk hiç düşünmüyorum. 3 kızım olsun istedim, Allah gönlümün istediğini verdi" diyerek noktayı koydu.
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Ozan’a benzeyecekse erkek çocuk isterim!
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