Özgür Özel hakkında ’Muse’ şikayeti: ‘Hedef haline getirildim’

Dünyaca ünlü isimleri Türkiye'ye getiren DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası Espressolab'a sahip çıkmıştı. Sosyal medyada hedef haline getirilmesinin ardından şirket tarafından düzenlenecek olan konser ve organizasyonları iptal edilmişti. Son olarak da CHP'nin boykot listesine eklenmişti. Milyonlarca dolar zarara uğrayan Abdülkadir Özkan, süreci savcılığa taşıdı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Özkan karalama kampanyası yürüttüklerini iddia ettiği başta Özgür Özel olmak üzere konserlerin iptal edilmesi için paylaşımda bulunan Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz ve Fatih Altaylı başta olmak üzere 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel tarafından bilinçli şekilde hedef haline getirilen şirketlerden biri olduğunu, asılsız ithamlar ve karalamalara maruz kaldığını dile getirdi.Söz konusu olayın yayılması için site kurulduğunu ve vatandaşı boykot adı altında suç işlemeye yönlendirildiğini ifade eden Özkan, dünyaca ünlü grup Muse'un 11 Haziran'daki ve Robbie Williams'ın 7 Ekim'deki konserlerinin iptal edilmesi için sistematik bir şekilde asılsız on binlerce paylaşımda bulunulduğunu kaydetti. Yaşanan bu karalama kampanyası sürecinde Özkan, projeleri olumsuz etkilememesi adına tamamından çekildiklerini dilekçede vurguladı.Dilekçede şüphelilerin konser iptallerine, boykot çağrılarına ilişkin hakkında yapılan paylaşımlar tek tek sıralandı. Abdülkadir Özkan, Özgür Özer ve beraberinde 61 kişi hakkında 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali', 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Alenen Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Haksız Rekabet' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Özkan, bazı medya organlarında yer alan "O paylaşımları yaptığım için bin pişmanım" şeklindeki ifadenin kendisine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.Siyasi rekabet, polemik ve kavgaların tarafı olmadığını, yalnızca kültür sanat faaliyeti gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Özkan, şüphelilerin ekonomik sabotaj girişimlerinin hedefi olduğunu ve milyonlarca dolar zarara uğradığına değindi. Hakkında vergi borcu ödemediğine dair yapılan haberin asılsız olduğunu ve 2021- 2024 yılları arası 13 milyon vergi ödediğini ifade eden Abdülkadir Özkan, Fatih Altaylı'nın da yayında söylemiş olduğu sözlerin hakaret unsuru taşındığını dile getirdi.