Palandöken’de iyi yaşam pratiklerini deneyimlediler

DAĞ yaşantısı deneyimini iyi yaşam pratikleri ile buluşturan etkinlik Palandöken'de gerçekleşti. Şef Ulaş Durmaz'ın özel olarak hazırladığı vegan ve glütensiz öğlen yemeği menüsü ile başlayan 3 günlük etkinliğe katılanlar arasında; Pelin Çutakyan, Selin Persentili, Merve Kotil, Sanem Gök, Serra Türker, Hande Tokmak Akgerman, Ayşe Bakır, Hande Taviloğlu, Melissa Assa, Simge Kamacı, Eda Süzer Altan, Göksemin Gökalp Özdemir, Nilay Yalçınkaya, Zeynep Atmaca, Betül Avcı, Billur Saatçi, Eda Zamanpur ve Ece Zaim gibi isimler vardı. Önceki gün grupla yapılan dağ yürüyüşünün ardından Gizem K'nın müzikleriyle 'Happiness Hour' gerçekleşti.