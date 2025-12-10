Partide turist kadına dayak

RUS turist Maria Avdienko, tatil için geldiği İstanbul'da işadamı A.D.'nin Beşiktaş'taki ofisinde düzenlenen partiye katıldı. A.D. ile bahçeye çıkan Avdienko, arkalarından gelen model ve kick boksçu Büşra Karakaş'ın saldırısına uğradığını iddia etti. Başını fayansa çarparak yaralandığını belirten Avdienko, şikayetçi oldu.

KAYIT YAPAN GÖZLÜK

Suçlamaların ardından Karakaş'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: "Avdienko'nun video görüntü kaydı yapan akıllı bir gözlük taktığını görenler müvekkileme söylemiş ve bunun üzerine partiden gitmesi istenmiştir. Avdienko salonu terk etmeyince bazı davetlilerle arasında itişme olmuş, ancak darp olmamıştır" dedi.