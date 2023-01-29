‘Perişan durumdayız ama adaletin peşindeyiz’

Model Özge Ulusoy, önceki gün bir fuarda görüntülendi. Ulusoy, 2 yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile devam eden ilişkisi hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Ben özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmiyorum. İkimiz de gözlerden uzak kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz. İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz. Şu an evlilik durumu yok ama evliliğe karar verdiğimizde inanın bunu saklamayız." Babası 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu vefat eden Ulusoy, bunun bir kaza olmadığını iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı. Ünlü manken, "Hayatımın en zor dönemini geçiriyorum. Ben, ablam ve annem perişan durumdayız. Çok ani ve bence çok haksız bir olayla karşı karşıya kaldık. Dava süreci devam ediyor, babam için adaletin peşindeyim, kızı olarak onu adaletli bir şekilde uğurlamak istiyorum'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.