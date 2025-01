Pişmanlığım yok gençlik hataları diyorum onlara

2024 çok güzel konserler yapabildiğim, kendi adıma çok şey üretmediğim ama şarkıcı arkadaşlarımı beslediğim bir sene oldu. 2025'ten daha umutluyum.Magazinden kurtulma çabam yok. Halkla bir sorunum olmadı hiç. Piyasada da çok arkadaşım var. Kendimle ilgili kendini beğenmiş burnu kalkık algısı yok. "Sarı oğlum, ailemizin çocuğu" diyorlar anneler.Hadise ile yaşananlar sır değil. Bazı bölümleri hariç hatırlanacak şeyler. Ama anlatılış şekli enteresan. Artık gülüp geçiyorum. Müzik piyasasında yıllar içinde birçok isimle kader birliğimiz oldu. Arada birçok hadise yaşandı. Anlatanlar olur olmaz, ben de bir kara kutuyum. Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur. İlişkilerimin arkasından konuşmadım, hep iyi bahsediyorum. Benimle küs olmaları beni sevdiklerini bilmemi, benim de onları sevmiş olmamı değiştirmiyor. Sonuçta ben kimseye kötülük yapmadım, gençlik hataları diyorum bunlara.'Anlatamam' şarkısını Burcu'yla boşanma zamanında yazmaya başladım. Yeni bitirdim. Şarkıyı ona da attım. Madem duygularından faydalanıyoruz onlar da bu şarkıyı duymalı.Hande Yener ile çok kolay ve hızlı çalıştık. Beraber 34 şarkımız var. Yurt dışında ev kiralıyorduk üstü ev, altı stüdyo. Bir ay yaşayıp yaptığımız albümlerimiz var. Ajda Pekkan'ın sağı solu belli olmaz. Çalışırken çok keyifli ama ertesi gün çok mu abarttık diye arayabilir. Asla bir araya gelmem dediğim biri yok ama Ferhat Göçer'i sevmiyorum.Ben parlarım sonra unuturum. Yarın nasılsa barışacağız boşuna kavga etmeyelim derim. Kindar değilim.: Biz Kenan Doğulu şarkılarını seslendirdik ama birebir aynısı olsun istemedik. Zaten hepsi kült şarkılar. Biz farklı dokunuş yapmak istedik... 2025'te Hande (Ünsal) ile evlenmeyi planlıyoruz.: Bizim dönüm noktamız 'Dünyadan Uzak'. Pandemi dönemi bence bir tek bize yaramış olabilir. O boşluğu iyi değerlendirdik. O olumsuzlukları 3 kişi kendi aramızda pozitife çevirdik. Kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. Dinlenme sayılarına takılmıyoruz.: "Saki beyler" diyorlar bize. Fotoğraf çektirmeye geliyorlar çok hoşumuza gidiyor. Aileleriyle beraber geliyorlar, kendi evlatları gibi sarılıp fotoğraf çektiriyoruz. Şöhretin en güzel yanı bu oldu. Bir de daha güzel bir eve taşındım.Türkücü kalıplarını yıktım. "Türkücü bu nasılsa gönderirler" dediler bana Tarabya'ya başlarken. 1.5 sene kaldım. Müzik camiasında çok şeyi değiştirdim, değer kattığıma inanıyorum.Resim sevgim var, koleksiyonerlikte yolun başındayım. Ergin İnan resmi aldım, daha eve inmeden eseri, farkıyla almak istediler. Satmadım.Evimle işimi birbirine karıştırmıyorum. İşimi özelime taşımıyorum. Ailem kırmızı çizgim ama işim vazgeçilmezim, onu yapmak zorundayım. Ailem de buna saygı duyuyor. 1 kız iki oğlum var. Hepsiyle ayrı ayrı yemeğe de gidiyorum. 'Her şeyiniz olabilir ama aileniz olmazsa hiçbirinden zevk alamazsanız' diyorum çocuklarıma. En ufak oğlum Emir biraz daha yatkın müziğe.. Ben zeki ve çalışkan bir öğrenciyim. Babam maden işçisiydi, üniversiteyi bile bile kazanmadım beni okutamaz diye. Keşke okusaydım ama olanaklarımız yoktu. O yüzden çocuklarımın eğitimine çok önem veriyorum.Bir Bengü tarzı oluştu, bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Bunun için çok çabaladım. Kendimden vazgeçmeden sürekli üretmeye çalıştım. Dik durduğum için kendimle gurur duyuyorum. Yeni gelen hayranlarım beni inanılmaz sevindiriyor, daha da hırslanıyorum. Çocuğumun anaokulunda bunu görüyorum.2024'te binlerce kişiye konser verdik, altın bulmak gibi bir şey. Şarkılar ölmez Bengü de ölmez... Çok önemli benim için.2026'ya kadar yapacaklarımı 2024'te hazırladım diyebilirim. Çocuklarımı en iyi şekilde büyütmeye devam ediyorum. Her şey yolunda. Bengü markası için uğraşıyoruz ekibim için. Saçımdan makyajıma her detaya dikkat etmeyi seviyorum.