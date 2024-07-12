Polat’ın giriş-çıkış dökümü istendi

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin davada mahkeme ilk kararlarını oluşturdu. Mahkemenin kararına ise GÜNAYDIN ulaştı. Engin ve Dilan Polat'ın davası, 4,5 ve 6 Eylül 2024 tarihlerinde Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'na yazı yazan mahkeme, sanıklar hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma olup olmadığı, varsa akıbetinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme bir yazı da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdı. Engin Polat'ın yurt dışına giriş-çıkış bilgilerinin gönderilmesini talep etti. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 23 tutuksuz sanığın duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkarıldı.