‘Rap söyleyemem ama o ortamı seviyorum’

SANATÇI Cengiz Kurtoğlu, Büyükçekmece'de sahneye çıktı. Yeni albüm çalışması olduğunu söyleyen Kurtoğlu "Kalıcı olmayı nasıl başardınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Disiplin, saygı ve sevgi. Bu üçüne dikkat edersen gönüllere giriyorsun. Yukarıdan yürürsen halk seni evine gönderiyor. 100 yaşıma kadar şarkı söylemek istiyorum." Sanatçı, tarzının dışına çıkıp çıkmayacağıyla ilgili de "Tarzımın dışına çıkmam ama sanat müziği söyleyebilirim. Çok güzel rap yapanlar var. Ben o türü okuyamasam da rap ortamını seviyorum" dedi.