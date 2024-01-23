Rekorun adı Kolpaçino

7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten, yine bir rekor geldi. İlk hafta sonu 441.251 kişi tarafından izlenerek son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olan fenomen seri, bu kez de ilk 10 günde 1 milyon barajını aşarak yeni bir rekora imza attı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve başrolünde oynadığı film, 10 günde 1 milyon 38 kişi tarafından izlenerek son 4 yılda 10 gün içinde 1 milyon barajını geçen ilk komedi filmi olmayı başardı.