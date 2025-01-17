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Giriş Tarihi: 17.1.2025 13:45 Son Güncelleme: 17.1.2025 13:46

Robbie Williams İstanbul'a geliyor! Sevenlerine adeta şölen yaşatacak...

Dünyayı kendine hayran bırakan Robbie Williams, İstanbul'da sahne alacağını duyurarak büyük heyecan oluşturdu. Yüz binlerce kişinin beklediği bu haber, İstanbul'da ve Türkiye'deki hayranlarını sevindirdi. İşte Robbie Williams'ın geleceği tarih ve organizasyona dair detaylar...

DHA
Robbie Williams İstanbul’a geliyor! Sevenlerine adeta şölen yaşatacak...
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a gelecek. Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında, 7 Ekim Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kitleye hitap eden İngiliz sanatçı, ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Robbie Williams, 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da sevilen parçalarını seslendirecek. Ünlü sanatçının konser biletleri 20 Ocak günü saat 13.00'ten itibaren satışta olacak.

Organizasyon yetkilileri, konserin büyük bir katılımla gerçekleşmesini bekliyor. Festival Park Yenikapı'nın eşsiz atmosferi, Robbie Williams'ın enerjik sahne performansıyla unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

İstanbul'daki bu büyük müzik şölenine tüm müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Konser, sanatçının hayranları için sadece müzikal değil, aynı zamanda duygusal bir deneyim sunacak.

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Robbie Williams İstanbul'a geliyor! Sevenlerine adeta şölen yaşatacak...
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