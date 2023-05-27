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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Role hazırlık sürecini anlatacak

Role hazırlık sürecini anlatacak
Ünlü oyuncu Buse Arslan, Kıbrıslı hayranlarıyla buluşuyor. En son Kuruluş Osman'daki Aygül Hatun karakterini canlandıran ve yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arslan, 8 Haziran Perşembe günü Mağusa Tiyatro Atölyesi'nde düzenlenecek olan etkinliğe katılacak. Bu etkinlikte, role hazırlık sürecinde davranışlardan uzaklaşıp karakterin eylemlerini keşfetmeye yardımcı olacak çalışmalar yapılacak. Ünlü oyuncu konuk olduğu atölyeye katılanlara kendi çalışmalarından bahsedecek, role hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri anlatacak.
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Role hazırlık sürecini anlatacak
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