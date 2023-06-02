Romantik ezgilerle yaz havası

ŞENAY Lambaoğlu 'Sığınak' adını verdiği albümünün 8. parçası 'İtiraf'ı müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri ve müziği Lambaoğlu imzası taşıyan şarkının prodüktörlüğünü aranjör Genco Arı üstleniyor. Şarkı ikilinin ortaklıklarını pekiştirdiği Bilirim, Çiçekli Perdeler ve Sis, Uzun Hikaye, Hava Kararınca ve Böyle Nasıl Yaşanır, Gel Yan parçalarından sonra albümün sekizinci şarkısı olarak müzik listelerine giriş yaptı. Şarkı romantik havası ile dinleyiciyi gündemden ve şehir hayatından biraz uzaklaştırıp yaza hazırlıyor.