‘Rota Bilinmez’ için buluştular

GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel, ilk kitabı 'Rota Bilinmez'in imza günlerine devam ediyor. D&R Akmerkez'deki etkinliğe büyük ilgi gösteren okurlar kuyruklar oluşturdu. Mehmet Dinçerler, Selma Türkeş, Nur Sirmen, Ceyhun Yılmaz da Karayel'i bu özel gününde yalnız bırakmadı. Karayel, imza gününde hem okurlarıyla hem de dostlarıyla sohbet ederek kitabının yolculuğunu ve ilham aldığı anları paylaşma fırsatı buldu. Rota Bilinmez'de Karayel'in gözlem gücüyle harmanladığı deneme-öyküler, terminal kalabalıklarını hayatın geçiş anlarıyla buluşturuyor.