Rus propaganda filminde oynadı

1990'larda çevirdiği aksiyon filmleriyle tanınan, 2016'da Rus vatandaşlığına geçen aktör Steven Seagal yeni bir Rus propaganda filminde ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Putin'e verdiği destek nedeni ile Hollywood'dan uzak kalan aktörün 'Adalet Adına' isimli filmdeki görüntüleri Batı medyasında dikkat çekti. Seagal filmde savaşın parçaladığı Ukrayna'yı ziyaret ediyor ve bu savaşı aslında Ukraynalıların istediğini anlatıyor... Bu arada aktörün değişimi de konuşuldu. Rus vatandaşı olduktan sonra sosyal medyada görünmeyen aktör, kamuoyu önüne çıktığı nadir zamanlarda uzun gömlekler ve paltolar tercih ederken, 'Adalet Adına'da üzerinde sıradan bir gömlek ve pantolon vardı. İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre ünlü aktör en az 20 kilo almıştı ve artık tanınamayacak bir haldeydi.