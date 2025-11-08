Rusların favorisi Türk dizileri

Afrika'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında fenomen haline gelen Türk dizlerine ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Türk yapımlarının favori izleyicilerinin başında gelen Rusya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Türk- Rus.com sitesinin haberine göre Rusya'da bu yıl da en çok izlenen dizilerin ilk sırasında yine Türk yapımları yer aldı. 2025 yılında Türk dizilerinin izlenme oranı Rusya genelinde yüzde 23 artış gösterdi. En fazla izleyici Moskova ve Moskova Bölgesi'nde (yüzde 29) olurken, ikinci sırada Krasnodar Krayı (yüzde 18), üçüncü sırada ise St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi (yüzde 9) yer aldı. Kuruluş Orhan, Aşk ve Gözyaşı, Gözleri Karadeniz ve Bir Gece Masalı gibi diziler Rusların favorileri arasında bulunuyor.Rusya'daki araştırmayı Rus perakende zinciri Perekrestok yürüttü. Rusya'da geçtiğimiz yıllarda da Türk dizilerine ilgi yine en yüksek seviyedeydi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre dünya genelinde her gün 800 milyon izleyici ekran başında Türk dizilerini izliyor. Türk dizileri, dünya genelinde 170'ten fazla ülkeye satılıyor.