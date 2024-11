Rutinleri kıran 13 isim ödül alacak

GQ Men of the Year 2024 Ödül Töreni 2 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Merakla beklenen, sosyal takvimin bu en önemli etkinliğinde; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne, gastronomi, iş dünyası, sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla 'rutin kıran' isimlere ödülleri törenle takdim edilecek. Yılın Kadını, Komedi İnsanı, Yükselen Yıldız Oyuncusu, Göz alıcı Başarı Ödülü, Ekran Yıldızı, Sporcusu, Oyuncusu, Moda Tasarımcısı, Stil Sahibi Erkeği, Şefi, Uluslararası Başarısı, Hype'ı ve Cesaret Ödülü kategorilerinde 13 etkileyici isim ödül alacak.Four Seasons Istanbul at the Bosphorus Hotel'de, Biscolata, Hemington, Peugeot, Hot Wheels, Ouchhh katkılarıyla düzenlenecek törenle ilgili detaylar önceki akşam Roberto Bravo Nişantaşı mağazasında düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur toplantıda yaptığı açıklamada "Bu sene rutinleri kırmak kavramı üzerinden ilerledik. Yaratma cesaretinin ilk adımı rutinleri kırmakla başlıyor. Rutinleri kırdığımızda içimizdeki sesi, rengi, farklılığı ortaya çıkarıyoruz. 13 kategoride rutinleri kıran başarılı isimleri ödüllendiriyoruz'' dedi.