Sabahtan akşama Atv izlendi

'Kuruluş Osman' yayınlanan 163. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5.98 reyting, yüzde 18.68 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 5.22 reyting, yüzde 18.12 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de yüzde 5.67 reyting yüzde 17.22 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise önceki günkü yayınıyla tüm kategorilerde aldığı izlenme payıyla bir kez daha en çok izlenen yapım oldu.Program, Tüm Kişiler'de yüzde 35.78, AB Sosyal Statü'de yüzde 32.85 ve 20+ABC1'de yüzde 35.42 izlenme payıyla hem kendi saat diliminde, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı!