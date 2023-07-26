Sadık Ahmet’in hayatı filme alındı

TÜM hayatını Lozan Anlaşması'nın şartlarına dayanarak, Batı Trakya Türklerinin gördüğü zulme karşı mücadeleyle geçiren Doktor Sadık Ahmet ve ailesinin gerçek hayat hikayesini konu alan 'Sadık Ahmet' filminin teaser'ı yayınlandı. Filmin başrolünü ünlü oyuncu Turgay Aydın üstleniyor. Doktor Sadık Ahmet'e benzerliği ile dikkat çeken Aydın, rolü için saz çalmayı öğrendi ve Yunanca dersler almaya başladı.Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük savaşını anlatan filmin senaryosunu yazan Mert Dikmen, binlerce doküman taradı, onlarca röportaj ve mükalat dinledi. Doktor Sadık Ahmet'in ailesi ile titiz bir çalışma içine giren senarist, tamamen gerçek olan hikayeyi drama lisanı ile anlattı. Ağustos ayından itibaren seti başlayacak filmin çekimleri İstanbul, Bursa, Edirne, Gümülcine ve Atina'da yapılacak.