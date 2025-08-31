Sahnelerde 30 Ağustos coşkusu

'MUTFAK BENİ REHABİLİTE EDİYOR'

Merve Özbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs'taydı. Beyaz pelerinli kıyafetiyle çok şık görünen Özbey, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı domates konserveleri büyük ilgi gören Özbey, "Bunlar benim hep yaptığım şeyler aslında. Tabii ki yapacağım, iki çocuğum var. Çocukları anam babam usulü yetiştirmek istiyorum. Mutfak beni rehabilite ediyor" dedi.

BODRUM'DA BAYRAM MARŞLARLA KUTLANDI

ŞARKICI Emre Akım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bodrum'da sahne aldığı otelde kutladı. Türk bayraklarıyla süslenen salonda konuklar, hep bir ağızdan marşlara eşlik etti. Coşku ve bayram ruhu Bodrum sahillerinde sabaha dek devam etti.

TEKİRDAĞ'DA ZAFER BAYRAMI ŞÖLENİ

KUTSİ, Tekirdağ'da sahne aldı. Sevilen sanatçı konserin açılışını 'Memleketim' şarkısıyla yaptı. Hem duygusal hem coşkulu eserlerle sevenlerine özel bir Zafer Bayramı kutlaması hazırlayan sanatçı; Sana Ne, İlan-ı Aşk, Bambaşka, Doğum Günü gibi hitlerini de art arda seslendirdi.

'ZAFER HEP TÜRKİYE'NİN OLSUN'

SERKAN Kaya, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. 1500 kişiye şarkılarını söyleyen Kaya, hayranlarının bayramını da şu sözlerle kutladı: "Zafer her zaman Türkiye'nin olsun. Bu topraklar için çok kan döküldü" dedi.

'BU TOPRAKLARDA YAŞAMAKTAN MUTLUYUM'

ŞARKICI Sıla, yazın üçüncü Harbiye konserinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu da sahneye taşıdı. Sanatçı, elinde Türk bayrağıyla söylediği 'Memleketim' şarkısıyla Harbiye'yi kırmızı beyaza boyadı. Ünlü şarkıcı, yaptığı bayram konuşmasında ise "Bu vatanda olmaktan, bu topraklarda yaşamaktan bu bayrağa sahip olmaktan çok mutluyum" dedi.