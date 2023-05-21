Sanat eğitimi ergenlikte başlamalı

HülyaKoçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, eğitimci ve sanatçı Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ı konuk etti. Sanat eğitiminin ergenlik çağından hemen sonra başlaması gerektiğini söyleyen Tekcan, "Sanat eğitimcisi olmak çok onurlu bir şey. Binlerce öğrenci elimizden geçiyor ve biz onlara dokunuyoruz. Bize de dokunan hocalarımız oldu. Bu ülkenin sanat eğitimine çok ihtiyacı var. Akıl çağı dediğimiz yani buluğ çağından hemen sonra sanat eğitiminin başlaması lazım. Çünkü belli bir yaşa kadar çocuğun görsel ve işitsel algılarıyla elde ettiklerini; beynin el melekesi ile sanata dönüştürmesi gerekiyor" dedi.