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Giriş Tarihi: 25.8.2024

Saraybosna’nın kalbi Parvu’dan yana

Saraybosna’nın kalbi Parvu’dan yana
Bosna Hersek'te 30. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) ödül kazananlar belli oldu. 'Saraybosna'nın Kalbi' adıyla verilen ödüllerde 57 film arasında 'En İyi Uzun Metrajlı Film' dalında ödülü Emanuel Parvu'nun 'Three Kilometres to the End of the World' filmi kazandı. Yorgos Zois ise 'Arcadia' filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü ise 'Holy Week' filmindeki rolüyle Doru Bem alırken, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise 'Village Next to Paradise' filmindeki rolüyle Anab Ahmed Ibrahim'e verildi.
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Saraybosna’nın kalbi Parvu’dan yana
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