Şarkıcı Eva Benir’e ‘elektronik taciz’

Şarkıcı ve sosyal medya içerik üreticisi Eva Benir, sosyal medya hesabına bir takipçisinin yolladığı cinsel içerikli sorular nedeniyle şoke oldu. Avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Murat Ö. adlı bir kişinin cinsel arzularını tatmin etmek için ünlü şarkıcıya art arda mesajlar attığı kaydedildi. Murat Ö.'nün de attığı mesajlarla cinsel taciz suçunun işlendiği vurgulanan şikayet dilekçesinde cezalandırılması istendi.Şikayet üzerine ifadesi alınan Eva Benir'in tacizci hayranı, "Kendisine 'mrb, nslsn' yazdığımı hatırlıyorum. Ama diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım. Ve pişman olup sildim. Sildiğim için göremeyeceğini düşündüğüm için özür dileme gereksinimi de duymadım" diyerek cinsel tacizde bulunma amacının olmadığını ileri sürdü. Savcılık, Eva Benir'in kullandığı sosyal medya hesabına şüphelinin kendi hesabından mesaj attığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Murat Ö.'nün "Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.